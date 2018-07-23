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Главная » Деньги » Беларусь обогнала Украину по уровню реальной зарплаты

Беларусь обогнала Украину по уровню реальной зарплаты

Беларусь обогнала Украину по уровню реальной зарплаты
Фото: flickr.com/photos/juanedc

Разница составляет около 600 долларов

23.07.18 574
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Беларусь обогнала Украину по уровню реальных зарплат. Об этом пишет ZN.ua.

Беларусь стала первой среди всех стран СНГ по показателю реальной зарплаты - так, в прошедшем году реальная зарплата в Беларуси составила $ 1602, а в Украине она вышла на отметку в $ 1073. Такие данные приводятся в исследовании Высшей школы экономики.

Реальная зарплата является комбинированным показателем - вычисляя ее размер, исследователи пересчитывали зарплаты в национальных валютах по паритету покупательной способности - т.е. с учетом различий в потребительских ценах в разных странах.

При расчетах авторы использовали данные Всемирного банка, курсы валют и уровень инфляции в указанных странах. Зарплата в Украине в минувшем году впервые с 2013 года превысила тысячу долларов. В Беларуси же зарплата только в 2016 году опустилась ниже полутора тысяч долларов.

При этом реальная заработная плата по номинальному обменному курсу для Украины составила в 2017 году 272,9 долларов, для Беларуси 421,9.

Напомним, по данным Госстата, зарплаты украинцев выросли на четверть в январе-мае 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

 

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