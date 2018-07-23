Airbus на авиасалоне в Фарнборо продал 431 самолет

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Европейский авиаконцерн Airbus на проходящем в пригороде Лондона авиасалоне Фарнборо-2018 получил заказы на 431 самолет.
Об этом сообщает пресс-служба производителя.
"В рамках международного авиасалона Фарнборо компания Airbus продала в общей сложности 431 самолет. Полученные заказы включают твердые контракты на поставку 93 самолетов, а также меморандумы о взаимопонимании на покупку 338 самолетов", — сказано в пресс-релизе.
Большая часть подписанных контрактов пришлась на самолеты семейства A320. Так, за время авиасалона было продано 304 самолета семейства А320. Кроме того, Airbus получил 60 заказов на новую узкофюзеляжную модель A220-300, 42 заказа на А330neo (как на модификацию А330-800, так и на модификацию А330-900) и 25 заказов на широкофюзеляжный самолет А350 XWB.
По итогам авиасалона Фарнборо портфель заказов компании Airbus, полученных за этот год, увеличился до 752 самолетов (354 твердых заказа и 398 меморандумов о взаимопонимании). За отчетный период были заказаны следующие самолеты: 120 A220; 481 самолет семейства A320; 56 самолетов семейства A330, 75 самолетов семейства A350, 20 самолетов A380.
Напомним, внеплановые проверки самолетов украинских авиакомпаний выявили десятки проблем.