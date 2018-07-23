Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Деньги » Airbus на авиасалоне в Фарнборо продал 431 самолет

Airbus на авиасалоне в Фарнборо продал 431 самолет

Airbus на авиасалоне в Фарнборо продал 431 самолет
Фото с сайта ainonline.com

Большая часть подписанных контрактов пришлась на самолеты A320

23.07.18 318
100

Европейский авиаконцерн Airbus на проходящем в пригороде Лондона авиасалоне Фарнборо-2018 получил заказы на 431 самолет.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

"В рамках международного авиасалона Фарнборо компания Airbus продала в общей сложности 431 самолет. Полученные заказы включают твердые контракты на поставку 93 самолетов, а также меморандумы о взаимопонимании на покупку 338 самолетов", — сказано в пресс-релизе.

Большая часть подписанных контрактов пришлась на самолеты семейства A320. Так, за время авиасалона было продано 304 самолета семейства А320. Кроме того, Airbus получил 60 заказов на новую узкофюзеляжную модель A220-300, 42 заказа на А330neo (как на модификацию А330-800, так и на модификацию А330-900) и 25 заказов на широкофюзеляжный самолет А350 XWB.

По итогам авиасалона Фарнборо портфель заказов компании Airbus, полученных за этот год, увеличился до 752 самолетов (354 твердых заказа и 398 меморандумов о взаимопонимании). За отчетный период были заказаны следующие самолеты: 120 A220; 481 самолет семейства A320; 56 самолетов семейства A330, 75 самолетов семейства A350, 20 самолетов A380.

Напомним, внеплановые проверки самолетов украинских авиакомпаний выявили десятки проблем.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Lockheed Martin показала, как выглядит мертвая петля в исполнении грузового самолетаВ Египте совершил экстренную посадку украинский самолетВнеплановые проверки самолетов украинских авиакомпаний выявили десятки проблем
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 13406
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 11884
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 9088
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 16343
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12132
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 19771
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 10354
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 22768
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 8094
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 6286
  1. Принц Гарри раскритиковал Меган Маркл за одежду в стиле принцессы Дианы 10292 / 11669
  2. Порошенко: Автокефалия Украине не гарантирована 4096 / 4624
  3. Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе 3206 / 3585
  4. Супрун рассказала, как избежать проблем со здоровьем любителям сладкого 2520 / 2775
  5. Астрономы показали Марс до и во время пылевого шторма 2303 / 2673
  6. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 1932 / 13406
  7. Враг по вызову. Как украинцам перестать ненавидеть друг друга 1868 / 2156
  8. Наземный телескоп превзошел Хаббл по качеству фотографий 1867 / 2169
  9. В Кабмине назвали смешными попытки РФ ввести санкции против Украины 1845 / 2254
  10. Проигранный бой чемпиона. Как Кличко стал первым мэром, нарушившим негласный договор 1700 / 9241
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 22 / 13406
  2. Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе 11 / 3585
  3. Между тоталитарным дизайном и хаосом. Как навести порядок в постсоветских городах 10 / 1527
  4. Порошенко: Автокефалия Украине не гарантирована 10 / 4624
  5. В Верховной Раде выплатили 16 миллионов отпускных, - СМИ 7 / 568
  6. Принц Гарри раскритиковал Меган Маркл за одежду в стиле принцессы Дианы 7 / 11669
  7. Враг по вызову. Как украинцам перестать ненавидеть друг друга 7 / 2156
  8. Проигранный бой чемпиона. Как Кличко стал первым мэром, нарушившим негласный договор 6 / 9241
  9. Только для иудеев. Как изменится Израиль после введения закона о национальном характере государства 5 / 2620
  10. Супрун рассказала, как избежать проблем со здоровьем любителям сладкого 5 / 2775
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.