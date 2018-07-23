В Украине выросло промышленное производство

Промышленное производство в Украине в июне 2018 года выросло на 2,2% по сравнению с июнем 2017 года.



Об этом сообщили в Государственной службе статистики.



Отмечается, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в июне этого года к июню прошлого возросло на 2,5%, тогда как в мае этого к маю прошлого года – на 2,9%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в июне этого года промышленное производство возросло на 0,2% как с учетом сезонного фактора, так и без него.



В целом за первое полугодие 2018 года рост промышленного производства составил 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, в январе 2018 года цены производителей промышленной продукции увеличились на 22% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.