В Украине выросли темпы строительства – на 3% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

"За первые 6 месяцев 2018 года строительные предприятия Украины уже выполнили работы на 48 млрд грн. Это почти на 3% больше, чем за полгода прошлого года, что означает, что строительная отрасль продолжает стабильно развиваться и демонстрировать положительный результат. Надеюсь, что в течение года эта тенденция сохранится", - сказал он.

По итогам отчетного периода индекс строительства инженерных сооружений составил 107,5%, зданий - 98,8% (жилых - 97,7%, нежилых - 100%).

В разрезе регионов, лидерами по объемам выполнения строительных работ стали Одесская область (5,7 млрд грн), Днепропетровская область (5 млрд грн), Харьковская область (5 млрд грн) и Киев (11 млрд грн). Лидеры по темпам роста - Ивано-Франковск (141,5%), Одесская (133,8%) и Черновицкая (122,4%) области.

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