На этой неделе в Украине стартует малая приватизация

Первый объект для продажи – здание клиники в Житомире

На этой неделе на платформе ProZorro стартует продажа не стратегических для экономики государства активов, в системе зарегистрированы первые лоты. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Первым объектом в рамках малой приватизации стало двухэтажное здание недействующей стоматологической поликлиники в центре Житомира. Сразу после этого свои первые объекты малой приватизации в системе зарегистрировали Львов и Измаил.

Напомним, согласно закону, малая приватизация будет проходить через электронную систему ProZorro.Продажи. Речь идет об активах государственной и коммунальной собственности стоимостью до 250 млн грн. Выставлять объекты в рамках малой приватизации будут Фонд государственного имущества Украины, а также местные органы власти.

Как сообщалось ранее, глава Минфина засомневалась, что в этом году удастся выполнить план большой приватизации.