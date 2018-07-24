Укртелеком хочет повысить тарифы

ПАО "Укртелеком" обратилось в Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), с просьбой о повышении предельных тарифов на фиксированную телефонию.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Оператор запросил у регулятора повышение тарифов на 14% с 1 ноября 2018 года и еще на 10% с января 2019.
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Причиной этому является рост себестоимости связи в сельской местности.
Отметим, сейчас самый дорогой пакет "Укртелекома" стоит приблизительно 73 грн в месяц.
Напомним, Укртелеком отключит систему экстренного оповещения в Киевской области.