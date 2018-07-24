Развитие основных экономик мира происходит неравномерно, - G20

Это создает риски в среднесрочной и долгосрочной перспективе

Министры финансов и главы центробанков стран Большой двадцатки (G20) определили главные угрозы для мировой экономики.

Об этом пишет Reuters.

Они отметили, что развитие основных экономик мира происходит неравномерно, а это создает риски в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

По мнению министров, факторы, угрожающие мировой экономике, включают в себя растущую финансовую уязвимость, усиление напряженности в торговле и геополитике, а также глобальные дисбалансы, в том числе и слабый структурный рост в странах с развитой экономикой.

Представители основных экономик мира также признали необходимость усилить диалог и укреплять доверие между странами.

По их словам, торговля важна для мировой экономики, но она должна быть справедливой и взаимной.

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