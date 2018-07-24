Украина может запретить России поставлять в страну нитрат аммония по низким ценам

Всемирная торговая организация рассмотрела спор Украины и России в отношении антидемпинговых пошлин на импорт нитрата аммония из РФ.

Об этом в комментарии Фокусу сообщила Анжела Махинова, партнёр Sayenko Kharenko.

"Благодаря газовой корректировке, принципиальную возможность использования которой Украине удалось отстоять в споре, Межведомственная комиссия по международной торговле сможет применять к российским производителям нитрата аммония более высокую антидемпинговую пошлину, подлежащую обязательной оплате при импорте в Украину", - сказал она.

Пошлина позволит нейтрализовать эффект государственного регулирования цен на газ в России. Такое регулирование приводит к тому, что российские производители нитрата аммония покупают газ по цене в 3-5 раз дешевле, чем этот же газ продается на экспорт и используется производителями-конкурентами в третьих странах, в том числе Украиной.

При таком подходе условия конкуренции между российскими и украинскими производителями нитрата аммония неравные.

"Россияне вытесняют украинских производителей из собственного и экспортных рынков. Антидемпинговая пошлина, рассчитанная с учетом газовой корректировки, позволит устранить указанную диспропорцию. Важно, что результатами спора могут воспользоваться не только химические предприятия Украины, но и другие энергоемкие отрасли, например, металлургия, производство стекла, производство стройматериалов и т.д., которые тоже страдают от недобросовестного российского импорта", - добавила Махинова.

Напомним, спор в отношении антидемпинговых пошлин был инициирован Россией в мае 2015 года. При этом результаты спора Украина и Россия имеют право оспорить в апелляционном порядке в течение 60 дней.

Ольга Прядко