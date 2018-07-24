Украина планирует выпуск облигаций в китайских юанях, – Маркарова

Это вполне вероятно, но не в 2018 году

Украина планирует возобновить выпуск облигаций в гривне и евро, а также рассматривает возможность выпуска облигаций в китайских юанях.



Об этом во время пребывания в Лондоне заявила и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова, сообщает Reuters.

Маркарова сказала, что Украина будет брать взаймы в долларах, а также увеличивать выпуск облигаций в гривне, потому что пытается справиться со значительными долгами и снизить чувствительность гривны к колебаниям курса.



Она отметила, что Украина рассматривала вопрос выпуска облигаций в юанях. По ее словам, это вполне вероятно, но не в 2018 году.

Ранее Фокус писал, что НБУ ожидает привлечения $4 млрд в 2018-2019 годах от размещения еврооблигаций.