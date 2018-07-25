Авиабилеты в скором времени подорожают

Мировые авиаперевозчики уведомили о росте топливных сборов на 20–40 евро на международных рейсах.
Как сообщает Коммерсант, в телеграмме Qatar Airways говорится, что тарифы начнут постепенно повышать с 28 июля.
"Если тенденция продолжится, то в зимнем сезоне билеты в пакетных турах могут подорожать на 10 процентов", — сообщил источник издания на туристическом рынке.
Рост топливных сборов связан со скачком оптовых цен на нефтепродукты, в том числе на авиакеросин, в последние два года (этой весной цены выросли более чем на 20 процентов). Для примера, из-за подорожания топлива расходы Аэрофлота в 2017 году увеличились на 20,8 процента или 21,7 миллиарда рублей.