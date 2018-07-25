Коломойского обязали согласовать расходы по аэропорту Бельбек

Высокий суд Лондона посчитал "нестандартными" операции Игоря Коломойского по финансированию юридических и других расходов аэропорта Бельбек (оккупированный Севастополь, АРК) и обязал украинского бизнесмена согласовать подобные платежи.

Соответствующее решение принято в рамках иска Приватбанка в отношении Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем, передает Интерфакс-Украина.

Согласно тексту решения, юрфирма Field Fisher, представляющая Коломойского, уведомила юрфирму Hogan Lovells (обе - Великобритания), представляющую интересы Приватбанка, о необходимости перечисления существенных сумм для финансирования судебных расходов по разным производствам, в том числе по этому.

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В Field Fisher уточнили, что средства будут перечислены Stalmag SP z.o.o. с ее счета в IMG Bank Slaski (оба – Польша).

Истец усомнился в соответствии подобных платежей приказу Высокого суда о всемирном аресте активов ответчиков, который был издан в декабре 2017 года.

Суд посчитал, что подобное финансирование, в том числе за счет средств Stalmag, не является необоснованным или недопустимым. Вместе с тем уточнил, что ответчику – Коломойскому - необходимо согласовать с истцом – Приватбанком - или с судом подобные операции.

Суд также рассмотрел другие операции бизнесмена, в которых, в том числе, задействованы Selantia Limited, Atrasten Ventures Limited, Perkela Service Limited (все - Виргинские о-ва), Goiania Comercio E Servicos Internacionais LDA (Португалия), а также Redhill Limited (Белиз).

Высокий суд отказал в необходимости согласовывать эти операции в рамках приказа о заморозке активов.

Общая сумма всех операций, вместе с финансированием расходов аэропорта Бельбек, составляет более $40 млн.

Отмечается, что в январе 2015 года, Коломойский и аэропорт Бельбек инициировали против РФ арбитражное производство в Международном арбитражном суде в Гааге на основании регламента UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law, Комиссия ООН по праву международной торговли) и соглашения между правительствами РФ и Украины от 27 ноября 1998 года о защите инвестиций.

Истцы заявили, что РФ нарушила свои обязательства, вытекающие из указанного договора, путем принятия с февраля 2014 года мер, лишивших истцов прав собственности, договорных и других прав по эксплуатации пассажирского терминала для коммерческих перелетов аэропорта Бельбек в Крыму.

Кроме того, Коломойский заявлял о наличии у него до 2020 года контракта на управление пассажирским терминалом аэропорта Бельбек, национализированным Россией после аннексии Крыма. Он потребовал от РФ компенсации потерь в виде возможного дохода от терминала. Речь идет о сумме в $15 млн.

Напомним, Коломойский рассказал о "позиционной войне" с Порошенко.