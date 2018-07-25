Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Деньги » Коломойского обязали согласовать расходы по аэропорту Бельбек

Коломойского обязали согласовать расходы по аэропорту Бельбек

Коломойского обязали согласовать расходы по аэропорту Бельбек
Фото: jetsetter.ua

Такое решение принял Высокий суд Лондона 

25.07.18 150
100

Высокий суд Лондона посчитал "нестандартными" операции Игоря Коломойского по финансированию юридических и других расходов аэропорта Бельбек (оккупированный Севастополь, АРК) и обязал украинского бизнесмена согласовать подобные платежи.

Соответствующее решение принято в рамках иска Приватбанка в отношении Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем, передает Интерфакс-Украина.

Согласно тексту решения, юрфирма Field Fisher, представляющая Коломойского, уведомила юрфирму Hogan Lovells (обе - Великобритания), представляющую интересы Приватбанка, о необходимости перечисления существенных сумм для финансирования судебных расходов по разным производствам, в том числе по этому.

В Field Fisher уточнили, что средства будут перечислены Stalmag SP z.o.o. с ее счета в IMG Bank Slaski (оба – Польша).

Истец усомнился в соответствии подобных платежей приказу Высокого суда о всемирном аресте активов ответчиков, который был издан в декабре 2017 года.

Суд посчитал, что подобное финансирование, в том числе за счет средств Stalmag, не является необоснованным или недопустимым. Вместе с тем уточнил, что ответчику – Коломойскому - необходимо согласовать с истцом – Приватбанком - или с судом подобные операции.

Суд также рассмотрел другие операции бизнесмена, в которых, в том числе, задействованы Selantia Limited, Atrasten Ventures Limited, Perkela Service Limited (все - Виргинские о-ва), Goiania Comercio E Servicos Internacionais LDA (Португалия), а также Redhill Limited (Белиз).

Высокий суд отказал в необходимости согласовывать эти операции в рамках приказа о заморозке активов.

Общая сумма всех операций, вместе с финансированием расходов аэропорта Бельбек, составляет более $40 млн.

Отмечается, что в январе 2015 года, Коломойский и аэропорт Бельбек инициировали против РФ арбитражное производство в Международном арбитражном суде в Гааге на основании регламента UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law, Комиссия ООН по праву международной торговли) и соглашения между правительствами РФ и Украины от 27 ноября 1998 года о защите инвестиций.

Истцы заявили, что РФ нарушила свои обязательства, вытекающие из указанного договора, путем принятия с февраля 2014 года мер, лишивших истцов прав собственности, договорных и других прав по эксплуатации пассажирского терминала для коммерческих перелетов аэропорта Бельбек в Крыму.

Кроме того, Коломойский заявлял о наличии у него до 2020 года контракта на управление пассажирским терминалом аэропорта Бельбек, национализированным Россией после аннексии Крыма. Он потребовал от РФ компенсации потерь в виде возможного дохода от терминала. Речь идет о сумме в $15 млн.

Напомним, Коломойский рассказал о "позиционной войне" с Порошенко.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Военнослужащих по контракту нельзя увольнять с работы, - Верховный судУкраина может запретить России поставлять в страну нитрат аммония по низким ценамСавченко отказалась проходить проверку на полиграфе
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 13981
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 12085
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 9282
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 16658
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12197
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 20232
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 10603
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 22965
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 8282
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 6609
  1. В Нидерландах скончались 11 новорожденных, матери которых принимали "Виагру" 3344 / 3812
  2. Полторак лишил всех воинских званий начальника 46-го центра обеспечения Короля 3202 / 3627
  3. В Украине с октября вводят новые правила оформления больничных 2830 / 2910
  4. Военнослужащих по контракту нельзя увольнять с работы, - Верховный суд 2198 / 2452
  5. В Иерусалиме из Стены Плача выпал 100-килограммовый камень на женщин 2036 / 2858
  6. Французский изобретатель полетал на ховерборде со скоростью более 160 км в час 1541 / 1746
  7. На Луне могла быть жизнь 4 млрд лет назад 1508 / 1783
  8. Ульяна Супрун рассказала о сне днем 1457 / 1544
  9. Массовую задержку пенсий в Украине объяснили техническим сбоем 1432 / 1530
  10. Греция переживает трагедию, - Ципрас 1189 / 1288
  1. Массовую задержку пенсий в Украине объяснили техническим сбоем 10 / 1530
  2. Военнослужащих по контракту нельзя увольнять с работы, - Верховный суд 8 / 2452
  3. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 6 / 13981
  4. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 5 / 795
  5. На Луне могла быть жизнь 4 млрд лет назад 5 / 1783
  6. Французский изобретатель полетал на ховерборде со скоростью более 160 км в час 5 / 1746
  7. Полторак лишил всех воинских званий начальника 46-го центра обеспечения Короля 5 / 3627
  8. Открытый доступ. Как бизнес может улучшить качество жизни людей с инвалидностью 5 / 236
  9. Airbus на авиасалоне в Фарнборо продал 431 самолет 3 / 697
  10. Без эстрады и шансона. Как создать идеальный музыкальный фестиваль 3 / 1709
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.