К задержке пенсий в Украине привел кассовый разрыв

Смещение графика выплат пенсий обусловлено кассовыми разрывами поступлений единого социального взноса (ЕСВ).

Об этом сообщили в Пенсионном фонде (ПФ).

"Смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса. С начала месяца на выплату пенсий направлено 24,9 млрд грн, в частности 1,7 млрд грн в течение 24 июля", - говорится в сообщении.

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Кроме того, отмечается, что выплата пенсий в текущем месяце будет обеспечена финансовым ресурсом в полном объеме.

Напомним, ранее в Укрпочте заявляли, что задержки выплат происходят из-за временных технических неполадок в Пенсионном фонде.