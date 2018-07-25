Американским фермерам в рамках торговой войны с Китаем дадут $12 млрд

Администрация президента США Дональда Трампа предоставит фермерам помощь в размере 12 млрд долларов в условиях торговой войны с Китаем.
Об этом сообщает Reuters.
"Фермеры станут крупнейшими бенефициарами. Просто будьте терпеливее", - заявил Трамп.
Средства будут выделяться через корпорации товарных кредитов Министерства сельского хозяйства США. Старт программы поддержки не предполагает получения одобрения со стороны Конгресса.
Пакет помощи предназначен для временного улучшения финансовго положения фермеров, поскольку США и Китай ведут переговоры по торговым вопросам.
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"Это ясный сигнал о том, что президент США Дональд Трамп намерен придерживаться политики изменения тарифов в качестве своего "оружия", - говорится в сообщении.
В агентстве подчеркнули, что такой шаг позволит смягчить удар по политически важному избирательному округу. Отмечается, что данное решение уже подверглось критике со стороны многих фермеров и членов законодательных органов, включая представителей Республиканской партии.
Напомним, Индия наносит США торговый удар в 239 млн долларов.