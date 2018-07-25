Казначейство протянуло руку помощи Пенсионному фонду

Государственная казначейская служба выделит Пенсионному фонду Украины ссуды для покрытия кассового разрыва по поступлениям единого социального взноса и финансированию выплат пенсий в июле, заявила глава ведомства Татьяна Слюз.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"У нас сегодня состоялось совещание с премьер-министром Украины. Сегодня и завтра мы будем предоставлять ссуды для выплаты пенсий, чтобы покрыть краткосрочные кассовые разрывы поступлений ЕСВ", - отметила Слюз во время селекторного совещания.

Вместе с тем она сообщила, что Казначейство полностью рассчиталось с Фондом, а возникшие задержки по выплатам пенсий относятся к ответственности последнего.

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"Каждый день по мере поступления ЕСВ нам Пенсионный фонд предоставляет платежные поручения, мы своевременно все финансируем. Но возникли временные кассовые разрывы. Поэтому мы протягиваем руку помощи", - пояснила Слюз.

Напомним, Гройсман назначил служебное расследование из-за задержки пенсий.