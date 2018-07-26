Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Деньги » Акции Facebook упали больше, чем на 20%

Акции Facebook упали больше, чем на 20%

Акции Facebook упали больше, чем на 20%
Фото с сайта techno.bigmir.net

В 2019 году расходы компании могут превысить доходы

26.07.18 54
000

Акции компании Facebook упали более чем на 20 процентов после того, как стало известно, что доходы сети и увеличение количества ее пользователей не оправдали ожидания инвесторов.

Об этом сообщает BBC.

"Акции компании Facebook упали более чем на 20 процентов после того, как стало известно, что доходы сети и рост ее пользователей не оправдали ожидания инвесторов", - говорится в сообщении.

В компании проинформировали, что на конец июня она имела 2,23 миллиарда активных пользователей. Такой рост на 11% с июня 2017 года стало самым медленным за последние два года.

Facebook предупредила инвесторов, что в 2019 году расходы компании могут превысить доходы.

Напомним, Facebook пометил 65 тысяч россиян как "изменников родины".

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Facebook разрабатывает спутник для раздачи Интернета из космосаВ работе Facebook зафиксирован массовый сбойFacebook пометил 65 тысяч россиян как "изменников родины"
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 14549
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 12318
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 9474
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 17004
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12241
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 20650
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 10899
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 23211
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 8421
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 6857
  1. Как ливень превратил Киев в Венецию 6151 / 6344
  2. Рыбаки сняли гигантского окуня, который атаковал акулу 4839 / 5106
  3. РЕАЛьный Лунин. Как 19-летний украинец Зидана не испугался 3494 / 4204
  4. КГГА предупреждает: в Киеве до конца суток будет новый ливень 3482 / 4595
  5. В Нидерландах скончались 11 новорожденных, матери которых принимали "Виагру" 3441 / 5370
  6. Кровавый спутник. Что нужно знать о редком лунном затмении, и когда его ждать в Украине 3299 / 3480
  7. Трамп и Путин не пришли к согласию по Украине, - Помпео 3236 / 3727
  8. В подаренном Путиным Трампу мяче найден подозрительный чип, - СМИ 3132 / 3684
  9. Авиабилеты в скором времени подорожают 1894 / 2072
  10. Полторак лишил всех воинских званий начальника 46-го центра обеспечения Короля 1811 / 4888
  1. Кровавый спутник. Что нужно знать о редком лунном затмении, и когда его ждать в Украине 18 / 3480
  2. КГГА предупреждает: в Киеве до конца суток будет новый ливень 10 / 4595
  3. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 10 / 1732
  4. Как ливень превратил Киев в Венецию 10 / 6344
  5. РЕАЛьный Лунин. Как 19-летний украинец Зидана не испугался 7 / 4204
  6. Наливайченко заявил, что намерен баллотироваться в президенты Украины 6 / 1321
  7. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 6 / 14549
  8. Число голодающих золотодобытчиков в России выросло 5 / 702
  9. Авиабилеты в скором времени подорожают 5 / 2072
  10. Рыбаки сняли гигантского окуня, который атаковал акулу 5 / 5106
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.