Акции Facebook упали больше, чем на 20%

Акции компании Facebook упали более чем на 20 процентов после того, как стало известно, что доходы сети и увеличение количества ее пользователей не оправдали ожидания инвесторов.
Об этом сообщает BBC.
"Акции компании Facebook упали более чем на 20 процентов после того, как стало известно, что доходы сети и рост ее пользователей не оправдали ожидания инвесторов", - говорится в сообщении.
В компании проинформировали, что на конец июня она имела 2,23 миллиарда активных пользователей. Такой рост на 11% с июня 2017 года стало самым медленным за последние два года.
Facebook предупредила инвесторов, что в 2019 году расходы компании могут превысить доходы.
Напомним, Facebook пометил 65 тысяч россиян как "изменников родины".