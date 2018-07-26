Акции Facebook упали больше, чем на 20%

В 2019 году расходы компании могут превысить доходы

Акции компании Facebook упали более чем на 20 процентов после того, как стало известно, что доходы сети и увеличение количества ее пользователей не оправдали ожидания инвесторов.

Об этом сообщает BBC.

"Акции компании Facebook упали более чем на 20 процентов после того, как стало известно, что доходы сети и рост ее пользователей не оправдали ожидания инвесторов", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Facebook разрабатывает спутник для раздачи Интернета из космоса

В компании проинформировали, что на конец июня она имела 2,23 миллиарда активных пользователей. Такой рост на 11% с июня 2017 года стало самым медленным за последние два года.

Facebook предупредила инвесторов, что в 2019 году расходы компании могут превысить доходы.

Напомним, Facebook пометил 65 тысяч россиян как "изменников родины".