Кабмин отложил пересмотр цен на газ до сентября

Кабинет министров на заседании в четверг, 26 июля, решил продлить специальные обязательства для Нафтогаза до 1 сентября.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
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В пояснительной записке к постановлению отмечается, что на сегодняшний день продолжаются переговоры с МВФ о приведении цены на природный газ до уровня импортного паритета, поэтому возникла необходимость в продлении обязательств еще на месяц.
Постановление вступает в силу с 1 августа.
Отметим, специальные обязательства заключаются в продаже топлива для нужд бытовых потребителей по цене, расчет которой привязан к рыночным среднегодовым ценам на европейском хабе. Предыдущее постановление предусматривало действие спецобязательств до 1 августа.
Как сообщалось ранее, в Украине подорожал импортный газ.