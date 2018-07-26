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Украина поднялась в мировом рейтинге производителей стали

Украина поднялась в мировом рейтинге производителей стали
Фото из открытых источников

В июне лидерство в рейтинге традиционно сохранил Китай

26.07.18 26
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Украинские металлурги в июне 2018 по сравнению с июнем 2017 года увеличили производство стали на 7,5% - до 1,711 млн тонн, поднявшись при этом с 14 на 12 место в списке мировых производителей этой продукции.

Об этом сообщила Всемирная ассоциация производителей стали, передает УНИАН.

Отмечено, что по итогам января-июня Украина увеличила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 1,5% - до 10,391 млн тонн, поднявшись при этом с 13 на 12 место в мировом рейтинге производителей стали.

В июне лидерство в рейтинге традиционно сохранил Китай с показателем 80,196 млн тонн (рост на 7,5% к июню 2017 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились следующим образом: Япония (8,76 млн тонн, +4,2%), Индия (8,739 млн тонн, +7,4%), США (6,847 млн тонн, +0,8%) Южная Корея (6,122 млн тонн, +3,2%), РФ (6,12 млн тонн, +8,9%), Германия (3,77 млн тонн, +4,6%), Турция (3,043 млн тонн, +0,7%), Бразилия (2,59 млн тонн, -2,2%) и Италия (2,135 млн тонн, +1,5%).

В целом в июне 2018 года по сравнению с июнем прошлого года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 5,8% - до 151,379 млн тонн. А за шесть месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года они увеличили производство стали в целом на 4,6% - до 881,455 млн тонн.

Ранее сообщалось, что из-за введения США 25%-ных пошлин на импорт стали металлурги Украины озабочены изменением ситуации на мировых рынках металлопродукции.

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