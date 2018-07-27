Ремонт ливнестоков на Левобережной в Киеве обойдется в 190 млн гривен

В Киеве на реконструкцию ливнестоков в районе станции метро "Левобережная" и до моста "Метро" потребуется от полутора до двух лет и около 190 млн гривен.
Об этом гендиректор коммунального предприятия "Киевавтодор" Александр Густелев заявил в ходе пресс-конференции, передает интернет-издание UA1.
Дата начала реконструкции неизвестна.
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"Реконструкция предусматривает полное обновление системы ливневой канализации. Не только в зоне метро "Левобережная", но и полностью переходов, увеличение пропускной способности. Там полностью смена системы канализации, в соответствии со строительными нормами и инженерными разработками", – сказал он.
Напомним, главу Подольского района Киева, где обвалился путепровод из-за дождей, уволили.