В Украине растут не только зарплаты, но и долги по ним

Задолженность по выплате заработной платы в Украине в течение июня увеличилась на 6,3% по сравнению с маем, достигнув на 1 июля 2,723 миллиарда гривен.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.



С начала года задолженность выросла на 15%.

Из общей суммы долга задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 июля составила 1,566 миллиарда гривен.

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения операции Объединенных сил.

Напомним, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне 2018 года по сравнению с июнем 2017 года увеличилась на 24,2%, составив 9141 гривну.