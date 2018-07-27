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Главная » Деньги » Приватбанк заработал за полгода почти 7 миллиардов гривен

Приватбанк заработал за полгода почти 7 миллиардов гривен

По результатам работы во втором квартале чистый комиссионный доход банка вырос на 505 млн грн

27.07.18 11
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Приватбанк первое полугодие завершил с прибылью 6,9 млрд грн.

Об этом в пятницу, 27 июля, сообщает пресс-служба банка.

Реализация стратегии развития финучреждения позволила ему во втором квартале получить финансовый результат в размере 3,27 млрд грн, обеспечив существенный финансовый результат за полугодие, отметил председатель правления Петр Крумханзл.

По результатам работы во втором квартале чистый комиссионный доход банка вырос на 505 млн грн (15%). Чистый процентный доход за второй квартал вырос на 528 млн грн (16%).

Согласно утвержденной Министерством финансов Стратегии развития Приватбанка, в 2022 году финучреждение планирует получить 8,4 млрд грн чистой прибыли и будет готово к выходу государства из капитала.

Отметим, ранее специалисты кибербезопасности Приватбанка сообщили о появлении в Украине новой мошеннической схемы для кражи денег со счетов клиентов.

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