Приватбанк заработал за полгода почти 7 миллиардов гривен

Приватбанк первое полугодие завершил с прибылью 6,9 млрд грн.
Об этом в пятницу, 27 июля, сообщает пресс-служба банка.
Реализация стратегии развития финучреждения позволила ему во втором квартале получить финансовый результат в размере 3,27 млрд грн, обеспечив существенный финансовый результат за полугодие, отметил председатель правления Петр Крумханзл.
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По результатам работы во втором квартале чистый комиссионный доход банка вырос на 505 млн грн (15%). Чистый процентный доход за второй квартал вырос на 528 млн грн (16%).
Согласно утвержденной Министерством финансов Стратегии развития Приватбанка, в 2022 году финучреждение планирует получить 8,4 млрд грн чистой прибыли и будет готово к выходу государства из капитала.
Отметим, ранее специалисты кибербезопасности Приватбанка сообщили о появлении в Украине новой мошеннической схемы для кражи денег со счетов клиентов.