ПриватБанк предупреждает о возможных сбоях в работе

Проблемы у клиентов финучреждения могут возникнуть ночью 29 июля при пользовании онлайн-банкингом

В ночь на 29 июля возможны сбои в работе ПриватБанка при проведении некоторых видов операций.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

Сообщается, что финучреждение будет проводить очередной этап регламентных работ технических комплексов и систем безопасности. Основные работы, которые включают обновление оборудования и технологических систем, будут проводиться в период с 01:00 до 05:00.

"29 июля 2018 года возможны краткосрочные сбои при проведении некоторых видов операций физических и юридических лиц через системы электронного банкинга и терминалы самообслуживания", - предупредили в банке.

Напомним, в ПриватБанке предупредили о мошенничестве через поддельные сайты.