Украина уверенно наращивает объем торговли с Европейским Союзом. Более 10 тыс. отечественных компаний уже работают на европейском рынке.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.
"Евросоюз - рынок номер один для украинского экспорта. Мы уверенно наращиваем объем взаимной торговли. Уже более 10 тыс. украинских компаний работают на европейском рынке", - отметил Гройсман.
Речь идет о 10 822 предприятиях.
В приведенной премьером инфографике указывается, что объем экспорта украинских товаров в ЕС за первые 5 месяцев текущего 2081 года равен $8,2 млрд, а доля рынка Евросоюза в общей структуре экспорта из Украины составляет 41,7%.
Напомним, Гройсман пообещал защитить "евробляхеров".