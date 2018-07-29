Часть расходов на детский сад можно вернуть

Для этого следует подать в налоговую декларацию документы, подтверждающие расходы

В Украине налогоплательщики могут получить компенсацию государства на обучение ребенка в детском саду, при получении внешкольного, общего среднего образования.

Об этом сообщает Юрлига.

Отныне в налоговую скидку включаются средства, уплаченные налогоплательщиком в пользу отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего образования для компенсации стоимости получения образования такого налогоплательщика или члена его семьи первой степени родства.

Таким образом, теперь можно вернуть часть средств, уплаченных не только за высшее и профессионально-техническое, но и за дошкольное, внешкольное и среднее образование. Для этого следует подать в налоговую декларацию и документы, подтверждающие расходы.

Отмечается, что общая сумма налоговой скидки, начисленная налогоплательщику в отчетном налоговом году, не может превышать суммы годовой зарплаты (за минусом обязательных отчислений).

Изменения предусмотрены Законом № 2477-VIII, который вступил в силу 28 июля.

Отметим, Минобразования планирует до 2020 года создать 96 тыс. мест в детсадах. При этом более 10 тыс. мест планируется создать в Киевской и Львовской областях, а в Киеве - 9 тыс. мест.

Напомним, киевлянам советуют заранее оформить детям карту налогоплательщика.