Доходы Пенсионного фонда превысили прогнозы

За первые 6 месяцев доходы Пенсионного фонда превысили 95 млрд гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные фонда.

Это почти на 31% больше, чем в прошлом году, и на 8% больше, чем ведомство планировало получить.

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Однако, несмотря на рост поступлений, Пенсионному фонду не удалось избежать кассового разрыва, из-за чего в июле возникли проблемы с выплатой пенсий.

"Поступления Единого взноса и в течение месяца, и в течение года происходит неравномерно. В начале года поступления меньше, в конце - больше. Эта неравномерность и вызывает кассовые разрывы. Тем не менее, Пенсионный фонд обязан решать основной вопрос - выплата пенсий должна происходить без помех", - заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.

Ранее сообщалось, что смещение графика выплат пенсий обусловлено кассовыми разрывами поступлений единого социального взноса (ЕСВ).