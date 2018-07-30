В аэропорту Жуляны ("Киев" им. Игоря Сикорского) начались работы по установке каркаса новой секции международного терминала А.

Об этом сообщает Avianews.

Проект увеличения площади предполагает строительство новой секции в правом крыле здания площадью 9,5 тыс. кв. м. Площадь существующего терминала А составляет 14 тыс. кв. м. Строительство новой секции позволит увеличить число стоек регистрации, кабинок паспортного контроля и пунктов авиабезопасности. Работы планируется завершить в мае 2019 года.

Затраты на строительство оператор оценивает в 500 млн грн.

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В связи с необходимостью выделить место для строительной техники аэропорт отдал под эти цели часть зоны парковки и предупредил о возможном дефиците мест для стоянки автомобилей.

Еще в мае в Жулянах увеличили зону обслуживания прилетевших пассажиров международных рейсов за счет использования простаивающих мощностей внутреннего терминала D. После этого прилетевшие в Жуляны из-за границы пассажиры начали попадать в международную зону терминала D, где проходят паспортный контроль, после чего - следовать по крытому коридору через летное поле в терминал А, где расположены багажные карусели.

Напомним, Одесский аэропорт планируют обновить до 2019 года.