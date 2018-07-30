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Главная » Деньги » Выплата пенсий пройдет в полном объеме, - Минфин

Выплата пенсий пройдет в полном объеме, - Минфин

Выплата пенсий пройдет в полном объеме, - Минфин
Фото: Podrobnosti

Вопрос - на ежедневном контроле в Минфине

30.07.18 35
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И.о. министра финансов Оксана Маркарова пообещала, что выплата пенсий произойдет в полном объеме.

Об этом она заявила в эфире 112 Украина.

"Все пенсии будут профинансированы в полном объеме. Сейчас этот вопрос стоит на ежедневном контроле", - сказала Маркарова.

По ее словам, на текущий год дефицит Пенсионного фонда составляет 139 млрд грн.

"У нас Пенсионный фонд дефицитный. 139 млрд грн дефицита заложены в госбюджет, и мы его вовремя финансируем", - отметила Маркарова.

Кроме того, она подчеркнула, что со стороны Минфина все выплаты по пенсиям были осуществлены вовремя.

"Задержки недопустимы, сейчас все под контролем и далее их не будет…Покрытие дефицита Пенсионного фонда в этом году является достаточным, чтобы фонд выполнил все свои обязательства", - подытожила Маркарова.

Напомним, что премьер-министр Владимир Гройсман поручил Пенсионному фонду урегулировать ситуацию с задержкой выплат пенсий в июле. Глава правительства назначил служебное расследование относительно действий руководителя ПФ и руководителей в регионах.

В Фонде пояснили задержку выплаты пенсий в июле кассовым разрывом поступлений от единого социального взноса (ЕСВ), уточнив, что с начала текущего месяца на выплату пенсий направлено 24,9 млрд грн, в частности, 1,7 млрд грн в течение 24 июля.

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