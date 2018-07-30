В НБУ назвали причины июльской девальвации гривны

Обесценивание гривны по отношению к американскому доллару США в июле почти на 50 копеек связано с ростом спроса на валюту на безналичном рынке под влиянием краткосрочных факторов, включая покупку валюты импортерами, возмещение НДС и выплаты нерезидентам по гривневым облигациям внутреннего госзайма.
Такое мнение высказал глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.
"С одной стороны, спрос обусловили импортеры, покупая иностранную валюту. С другой - дополнительный спрос стимулировала гривна, поступившая на рынок в результате возмещения НДС и выплат нерезидентам по гривневым ОВГЗ", - пояснил он.
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При этом, как написал Данилишин, возмещение НДС имеет двоякое влияние на валютный рынок, поскольку эти средства частично направляются на покупку валюты экспортерами, а также используются экспортерами как оборотные средства, снижая необходимость "заведения" валютной выручки в Украину.
Также он напомнил, что определенное обесценивание гривны накануне осени было и в прошлые годы, хотя и происходило несколько позже, чем сейчас.
"С целью предупреждения резких изменений обменного курса гривны, Национальный банк готов и выходит на валютный рынок Украины с интервенциями по продаже иностранной валюты и делал это на прошлой неделе", - добавил Данилишин.
Отметим, с 1 июля в Украине начали действовать новые правила расчета наличными.