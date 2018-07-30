Манафорт заработал $60 млн в Украине

Бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт заработал более 60 миллионов долларов в качестве политического консультанта в Украине.

Об этом заявил специальный прокурор США Роберт Мюллер накануне судебного заседания, сообщает Bloomberg.

По его словам, во время процесса сторона обвинения намерена доказать, что политтехнолог не сообщил о "значительном проценте" своих налоговых поступлений.

В документах по делу Манафорта есть снимки, на которых люди передавали ему деньги, выведенные впоследствии в оффшоры.

В прокуратуре заявляют, что Манафорт, в частности, работал в Украине на президентских выборах в 2010 году и на парламентских выборах в 2012 году, а также консультировал украинских политиков на местных выборах и лоббировал интересы экс-президента Украины Виктора Януковича.

Напомним, Bloomberg обнародовал фото Януковича из дела Манафорта.