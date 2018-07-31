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Путин разрешил Сечину не возвращать валюту

Путин разрешил Сечину не возвращать валюту
Фото: Никитич - LiveJournal

Президент РФ одобрил поправки к закону

31.07.18 28
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Президент России Владимир Путин одобрил 29 июля поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле", которые освободят от штрафов за невозвращение валютной выручки (т.е. отказ от возвращения ее на рублевые или валютные счета в российских банках) экспортеров, попавших под западные санкции. 

Как отмечает The Bell, возможностью сможет воспользоваться только одна компания — "Роснефть". Она единственная остается под санкциями из пяти компаний, получивших в декабре 2014 года предписание привести к марту следующего года свои чистые валютные позиции к уровню октября 2014 года.

Продавать часть валютной выручки им было необходимо для стабилизации курса рубля после резкой его девальвации: 16 декабря 2014 года доллар и евро обновили исторический максимум — доллар перевалил за 80 рублей, а евро — за 100.

Как писали после принятия закона Госдумой аналитики Райфайзенбанка, размещение Роснефтью оставшейся выручки за рубежом потенциально может сократить предложение валюты в России за год в пределах от 26 миллиардов долларов до 64 миллиардов. Это приведет дальнейшему оттоку капитала.

Отметим, Роснефтью руководит Игорь Сечин - давний соратник и друг Владимира Путина.

Напомним, Starbucks стоит сегодня $72 млрд — больше, чем Газпром.

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