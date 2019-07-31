Есть контакт. Когда электромобили станут "народными машинами" в Украине

За последние пять лет в мире продали более 2 млн автомобилей с электродвигателями. Украинцы заинтересовались электрокарами из-за существенной экономии как на топливе и техобслуживании, так и на цене самого авто. 80% электромобилей в нашей стране — подержанные машины из США и Европы

Прошлой весной 29-летняя киевлянка Марина Кытина попала в аварию. Девушка осталась цела, но её Nissan Qashqai нуждался в серьёзном ремонте. Страховая компания выплатила компенсацию в $15 тыс. За эти деньги Кытина хотела подыскать себе новую машину схожего класса. Но все варианты, которые нравились ей, стоили дороже. Девушка узнала, что её приятель купил автомобиль с электрическим двигателем. Стоимость машины с доставкой из США и растаможкой два года назад составила $7 тыс.

С помощью друга девушка заказала из Америки трёхлетний Nissan Leaf — один из самых популярных электромобилей в мире. Марина не жалеет о своём выборе. Она получила хороший автомобиль за умеренные деньги, экономит на топливе и сохраняет экологию. Подобных Кытиной энтузиастов электромобилей в Украине с каждым годом всё больше. Последние несколько лет количество электрокаров в Украине растёт в полтора раза из года к году. "Если 2–3 года назад электромобили на дорогах Украины были редкостью, то теперь Leaf превращается в народный автомобиль, вытесняя всем знакомый Lanos", — говорит представитель компании Electro Ukraine Нина Белова.

На сегодняшний день в стране насчитывается более 8 тыс. "зелёных" машин. До 2025 года их количество должно вырасти в три раза. Для сравнения: в 2012 году в Украине появилось лишь семь новых владельцев электрокаров.

Выгодно, как ни крути

Главное достоинство электромобилей — цена. При импорте в Украину на электрокары действует нулевой акциз. Кроме того, за счёт дотаций на покупку электромобилей в развитых странах на вторичном рынке стоят они очень недорого, даже с учётом маржи перекупщика и стоимости транспортировки. "Б/у авто с пробегом 30–40 тыс. км из Европы и США можно купить за $9 тыс.", — говорят в Electro Ukraine.

На сегодняшний день в Украине насчитывается более 8 тыс. "зелёных" машин

Ещё одно преимущество — экономия на топливе. Полная зарядка Leaf на станции средней мощности займёт три часа и будет стоить 180 грн. Заряда хватит на пробег в 100–150 км в зависимости от состояния батареи. Купив электромобиль, Марина сразу отметила, что нагрузка на кошелёк уменьшилась. Предыдущую машину она заправляла бензином, и в месяц это стоило 4–5 тыс. грн. Теперь — 500 грн, в десять раз меньше.

Кытина живёт в частном доме и подключает машину к домашней розетке. "Могу заряжаться раз в два дня. По городу вообще не проблема найти зарядную станцию", — объясняет она. "Опытные водители уверяют, что при оптимальном стиле вождения километр дороги может стоить 15 копеек", — дополняет Белова.

Повальный рост числа электрокаров сдерживает инфраструктурная проблема. Сети заправок для классического автомобиля развивались последние 100 лет. А зарядные станции для электромобилей на украинских дорогах по-прежнему остаются диковинкой. Кытина столкнулась с этой проблемой в первый же день владения Nissan Leaf, когда направилась в порт Одессы забирать машину. Дорога из Одессы в Киев заняла 22 часа, тогда как для авто с двигателем внутреннего сгорания маршрут длится 5–6 часов. На трассе не оказалось достаточного количества зарядных станций, чтобы быстро "заправить" батареи и продолжить путь. "Это отличная машина для города. Но за его пределами начинаются проблемы", — рассказывает владелица Nissan Leaf.

Всё же Кытина рискнула отправиться в путешествие по Украине на электроавто. Проехав 4 тыс. км, она окончательно убедилась в критичности проблем с инфраструктурой. Ей многократно приходилось просить в сёлах местных жителей дать доступ к розетке. Помочь соглашались далеко не все. Боялись, что подключенная к сети машина повредит проводку и сгорит дом. "Мы объясняли, что это то же самое, что телефон, только большой и на колёсах", — шутит Марина. В итоге девушка искала розетки на станциях техобслуживания.

Стань и зарядись

В Киеве работает больше сотни зарядных станций. Их устанавливают как на АЗС, так и отдельно — в спальных районах, возле торговых центров. По территории Украины в целом работает около 2 тыс. зарядок. Хотя, по данным Electro Ukraine, для текущего спроса на электромобили нужно как минимум 25 тыс. станций.

Существует три типа зарядных станций. Они отличаются мощностью и скоростью. Первый — питание от стандартной розетки на 220 В. Такая зарядка доступна в любом доме, но для полного заряда понадобится 10–12 часов. Второй вариант, наиболее распространённый, это специализированные станции мощностью 6,6 кВт. Nissan Leaf на них удастся зарядить "с нуля" до 80% ёмкости аккумулятора часа за три. Третий тип — мощные станции CHaDeMo, которые выполнят задание за полчаса. Но таких в Украине лишь около 20% от общего количества.

Инфраструктуру для электрокаров развивают как импортёры, так и представители автобрендов. Например, Electro Ukraine в месяц устанавливает 100–120 станций по всей Украине. Такими темпами для покрытия существующего спроса понадобится 15 лет. "Трудно сравнивать инфраструктуру Киева и аналогичного по размерам европейского города, ведь массовая "электрификация" в Украине началась гораздо позже", — объясняют в компании.

Черкасский предприниматель Александр Галушка не стал ждать, пока зарядки поставят на каждом шагу. Два года назад он пересел на электромобиль, а этой весной запустил в родном городе сервис экотакси CabLook Taxi. Пока в сервисе восемь машин. Каждая обошлась ему в среднем в $15 тыс. Предприниматель решил проблему с зарядками в Черкассах самостоятельно — оборудовал семь станций мощностью по 6,6 кВт и одну CHaDeMo. Установка зарядной станции первого типа стоит 3 тыс. грн, второго — 10 тыс. грн. В итоге Галушка потратил около 1 тыс. евро.

Ещё одна проблема — дёшево можно купить лишь подержанную машину. Новый Nissan Leaf в США стоит от $22 тыс. А за небольшой городской хэтчбек BMV i3 в украинском автосалоне придётся выложить $50 тыс. За эти деньги можно купить бензиновый автомобиль более высокого класса. Около 80% электрокаров в Украине — это вторичный рынок, один из крупнейших в Европе.

Чего боятся нефтяники

Американское издание Bloomberg в связи с развитием электрокаров предрекает нефтяным концернам затяжной кризис. Смогут ли нефтяники в XXI веке продолжать лоббирование своих интересов — пока неясно.

Генеральный директор нефтегазового консалтингового центра "Ньюфолк" Андрей Закревский уверяет: в Украине нет нефтяного лобби. Как аргумент он приводит рост количества газовых заправок, которые могут куда сильнее пошатнуть продажи бензина. "В прошлом году импорт газа впервые превысил импорт бензина", — говорит Закревский. Второй аргумент эксперта — последние решения правительства. 18 июля Кабмин поддержал стратегию низкоуглеродного развития страны до 2050 года. Среди важных пунктов документа — сокращение использования бензина.

Основатель консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн согласен с Закревским. По его мнению, владельцы украинских АЗС в теории способны повлиять на политическое регулирование экологического вопроса. Но им это не важно. "Сети АЗС не воспринимают электромобили как угрозу. Владельцы экотранспорта не сформировали критическое для отрасли количество", — говорит Сергей. Куюн добавляет, что сети АЗС учатся работать с новым видом потребителей и возле бензиновой колонки устанавливают зарядки с током. Например, компания Royal Dutch Shell к 2020 году планирует оборудовать на заправках 400 станций по всему миру.

Кто победит в будущем

Спустя 150 лет после открытия электромобиля, его главная проблема так и не решена. Ограниченный запас хода и длительное время зарядки склоняют большинство покупателей к выбору транспорта с двигателем внутреннего сгорания.

"Сети АЗС не воспринимают электромобили как угрозу. Владельцы экотранспорта не сформировали критическое для отрасли количество"

"У современных аккумуляторов есть существенный недостаток. Быстрая зарядка сокращает срок эксплуатации батареи, и устройство может воспламениться, — объясняет Иван Чуба, украинский изобретатель. — На рынке доступны батареи с большой ёмкостью, но их стоимость проигрывает в цене двигателю внутреннего сгорания".

Тем не менее прогнозы на будущее оптимистичные. Продажи автомобилей с электрическим двигателем (в том числе гибридов) растут с 2012 года. В 2017-м продажи таких машин выросли на 38% по всему миру. По прогнозам консалтинговой компании EV-volumes, в 2018 году рынок сохранит этот темп. Эксперты международной организации ОПЕК прогнозируют, что в 2040 году в мире будет ездить 266 млн электромобилей.

"В 2011 году развитием электромобилей занимались только четыре бренда (Renault, Nissan, Tesla, Mitsubishi), а сегодня в этот процесс вовлечено более 20 игроков, включая непрофильные компании Google и Apple", — говорит спикер Renault Ukraine Анна Сибекина.

Неизменный лидер по росту числа электрокаров — Китай. Из-за критического уровня загазованности в стране правительство поощряет экологические инициативы. Только в I квартале этого года продажи новых автомобилей в стране выросли на 113%. А два китайских производителя — BAIC и JAC — входят в топ-5 лидеров по продажам экологического транспорта. "Опрос населения Китая показал, что 60% граждан КНР задумываются о приобретении электрического авто. Почти 900 млн человек скоро пересядут на "электрички", только в одной стране", — говорит Нина Белова.

В Европе экологические инициативы традиционно поддерживают северные страны. В Норвегии, Исландии и Швеции доля автомобилей с электрическим двигателем в продажах за I квартал этого года составила 46%, 26% и 7%, соответственно. Лидер продаж — компания Renault, которая занимает до 26% рынка. На втором и третьем месте —Nissan (23%) и Tesla (14%).

Украинцы тоже пытались сделать свой вклад в развитие индустрии электромобилей. В 2015 году институт электродинамики НАН Украины разработал проект украинского электрокара DREAM motors. Машину планировали построить на базе Daewoo Lanos. Для производства прототипа разработчики запустили кампанию по сбору средств на платформе Na-Starte. Инженеры рассчитывали собрать 200 тыс. грн. Но за три года существования проекта на него пожертвовали лишь 17 тыс. грн. Новый электромобиль, пусть и отечественного производства, пока слишком дорогое удовольствие для украинцев.

Инфографика: Александр Пономарёв