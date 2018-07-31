Vodafone увеличил стоимость тарифных планов

Один из крупнейших украинских операторов мобильной связи компания "ВФ Украина", работающая под брендом Vodafone, переведет абонентов на новые тарифные планы, стоимость которых в среднем выше в два раза.

Об этом сообщается на сайте оператора.

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"Уважаемые пользователи! Обращаем ваше внимание, что с 01.08.2018г. будут изменены условия обслуживания в архивных тарифных планах", - сообщил оператор. В частности, оператор Vodafone Украина закрывает две сетки тарифов: "Офис 10/20/30/40/50/80/90" и "Офис 30+/50+/90+/150+". Для абонентов этих тарифов цены вырастут более чем в два раза. Так за "Офис 30" придется ежемесячно платить 80 гривен, а за "Офис 30+" - 70 гривен. Также оператор закроет тарифные планы "Смарт Офис 20/40/60/100/160/220" и "Смарт Офис 3G". Тем, кто ранее пользовался тарифами "Смарт Офис 20/40/60" с 1 августа абонплата за тарифные планы станет ощутимо больше: 40 гривен, 70 гривен и 120 гривен соответственно.

Напомним, Vodafone прекратит обслуживать CDMA-сеть.