Идёт война торговая. Чем закончится противостояние США, ЕС и Китая для Украины и мира

Фокус разбирался, приведёт ли протекционизм США к деглобализации и мировому кризису и что при этом будет происходить с транснациональным и украинским бизнесом

После победы на президентских выборах в США Дональда Трампа тема торговых войн не сходит со страниц мировых СМИ. Новый американский президент встал на тропу войны, чтобы претворить в жизнь своё предвыборное обещание "сделать Америку снова великой" (Make America Great Again).

"Глобальную торговую войну инициировала одна-единственная персона — Дональд Трамп, который преследовал эту идею в течение трёх десятилетий", — говорит Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне, адъюнкт-профессор Джорджтаунского университета.

По мнению Аслунда, добиться успеха Трампу помогла комбинация трёх факторов. В их числе он называет подъём развивающихся рынков за счёт успешных рыночных реформ, быструю реструктуризацию экономики США из-за технологических изменений, из-за которых потеряно 85% рабочих мест, и концентрацию богатства в США у миллиардеров, в то время как реальная зарплата 80% населения не увеличивалась в течение 40 лет.

Торговыми войнами принято называть ограничения (тарифы, квоты и т. п.) на импорт товаров, которые вводят государства для защиты собственных производителей, и симметричные меры стран, обиженных такой протекционистской политикой.

Например, под горячую руку Трампа попали товары из ЕС. В марте 2018-го своим указом он ввёл ввозные пошлины в 25% на сталь и 10% на алюминий из Европы, Канады и Мексики. Европейцы ответили штрафными пошлинами на некоторые товары в числе которых, в частности, оказались изделия из стали, сельхозпродукция, некоторые продукты питания, а также такие легендарные американские бренды, как мотоциклы Harley Davidson и джинсы Levi's. Аналогичный "обмен любезностями" также произошел между США и Китаем.

Справедливости ради стоит ответить, что политика протекционизма — отнюдь не изобретение Трампа. Как отмечает Егор Киян, эксперт по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований, протекционизм присутствовал всегда, но сейчас стал более явным — по информации Global Trade Alert, в 2017 году государства ввели 642 протекционистские меры, что в два раза больше, чем в 2010-м. По всей видимости, 2018-й будет не менее урожайным.

С кем он воюет

Объявляя торговую войну Китаю, Трамп фактически ущемляет интересы крупных корпораций американского происхождения

Развязывая торговую войну, Дональд Трамп надеется сгладить перекос в экономике США, который проявляется во внешнеторговом дефиците, достигшем в 2017 году рекордных $566 млрд. Согласно риторике Трампа, американская экономика теряет конкурентоспособность из-за агрессивной торговой политики других государств, прежде всего Китая. "Эта позиция не во всём объективна и не учитывает политику американских транснациональных корпораций, которые в погоне за прибылями активно выносили свои производственные мощности за рубеж, создавая предпосылки для громадного торгового дефицита в США", — комментирует Владимир Сиденко, научный консультант по экономическим вопросам Центра Разумкова.

То есть, объявляя торговую войну Китаю, Трамп фактически ущемляет интересы крупных корпораций американского происхождения. Впрочем, по мнению Виталия Шапрана, члена Украинского общества финансовых аналитиков (УОФА), подобные действия Трампа вполне соответствуют экономическим интересам США. "Куда это годится — сотням тысяч американцев правительство выплачивает мизерные пособия по безработице, для того чтобы американские корпорации могли зарабатывать сверхприбыли в КНР? — восклицает Шапран. — Чтобы вынудить их инвестировать в производство внутри США как раз и начались торговые войны и стартовала налоговая реформа".

В условиях торговых войн между мировыми экономическими гигантами выбор у корпораций невелик — либо переносить производство по месту продажи, либо платить пошлины. Причём из США, по иронии судьбы, вполне могут начать выводить производство те компании, которые пострадали от ответных санкций партнёров США. В частности, о таких планах уже объявил производитель мотоциклов Harley Davidson.

Как отмечает Виталий Шапран, от эскалации торговых войн больше всего пострадают экспортно-зависимые страны, а для США потери будут минимальными. В подтверждение свих слов он напоминает, что соотношение между экспортом и ВВП в США составляет около 8%, в КНР — 18–20%, в ЕС — 11–12%, но отдельно в Германии — 39%.

По мнению Владимира Сиденко, протекционистские меры США могут оказать временный стимулирующий эффект на защищаемые ими отрасли и принести дополнительные доходы госбюджету, но в более долгосрочном плане породят большие проблемы.

"В краткосрочной перспективе план Трампа может сработать, так как защищенные компании теоретически начнут генерировать более высокие доходы и платить больше налогов в бюджет для финансирования государственных потребностей, но в конечном итоге торговая война будет угнетать экономический рост", — уточняет Тарас Коваль, старший менеджер, адвокат компании КPMG в Украине. То есть в более отдалённом будущем война Трампа может ослабить и экономику США.

Назад в 1930-е

От эскалации торговых войн больше всего пострадают экспортно-зависимые страны, а для США потери будут минимальными

Сторонники либерализма серьёзно обеспокоены возобновлением торговых войн. "Если протекционизм действительно завоюет популярность, это будет разрушительным (для мировой экономики. — Фокус), — предупреждает Андерс Аслунд. — Это означает сокращение торговли, меньший экономический рост и увеличение бедности. Мы уже видели подобное в 1930-х годах".

В этом контексте Тарас Коваль приводит данные Всемирной торговой организации (ВТО), которые свидетельствуют о том, что первая инициированная США торговая война на рубеже 1920–1930-х годов привела к снижению месячных объёмов мировой торговли с $3 млрд до $0,9 млрд, ещё более усугубив последствия Великой депрессии 1930-х годов.

Речь идёт о принятом в 1930 году законе Смута-Хоулио, таможенном тарифе, который предполагал повышение пошлин на более чем 20 тыс. импортируемых в США товаров. В ответ на подобные действия торговые партнёры Штатов ввели симметричные меры. Великая депрессия, которая тогда охватила весь мир, продолжалась вплоть до конца 1930-х.

Подробно о механизмах разворачивания возможного кризиса рассказал Владимир Сиденко из Центра Разумкова. По его мнению, потери от ответных мер торговых партнёров США почти наверняка окажутся более существенными, чем приобретения на американском рынке, а более высокие импортные пошлины приведут к повышению цен, сокращению потребительского спроса и роста издержек производства в отраслях, которые базируются на интенсивных процессах кооперации.

Кроме того, эскалация торговых войн из-за возрастания неопределённости затормозит инвестиционные процессы, технологическое развитие и создание новых рабочих мест в перспективных областях. Всё это в совокупности как раз и приведёт к замедлению экономического роста, о котором предупреждают экономисты. То, что статистика фиксирует как падение ВВП, оборачивается ухудшением уровня жизни и крушением надежд миллиардов людей по всему миру.

Бедная Украина

Было бы наивно надеяться, что кризис, который могут спровоцировать торговые войны между мировыми экономическими гигантами, обойдут Украину стороной. "Сильные страны вначале выстоят, а вот слабым придётся тяжело — у них ухудшится торговый баланс из-за наплыва иностранной продукции и невозможности экспортировать собственную", — говорит Егор Киян из МЦПИ. По его мнению, в первую очередь пострадают сырьевые экспортно-ориентированные страны, и затем кризис в этих слабых государствах может задеть более крепкие экономики "эффектом домино".

Как отмечает Андерс Аслунд, крупные компании Украины экспортируют сталь и сельскохозяйственную продукцию, и именно эти направления экспорта будут сильно поражены торговой войной. Поэтому, по мнению Аслунда, Украина должна быть крайне заинтересована в открытых рынках.

Торговые войны должны подтолкнуть Украину к переходу от сырьевого экспорта к высокотехнологичному

По оценкам Егора Кияна при условии полного закрытия металлургических рынков США и Европы Украина рискует потерять 5–10% своего экспорта. Однако до таких пагубных последствий дело вряд ли дойдёт. "Введение пошлин — это не закрытие рынка, и производители могут снизить цену на свою продукцию, чтобы наложенная пошлина сильно не повышала её цену, — советует Киян. — Кроме того, украинские производители могут сделать ставку на качество и соответствующую сертификацию".

Также Украине может помочь дипломатия и умение договариваться с международными торговыми партнёрами. Но несмотря на то, что у традиционных экспортёров и дипломатов остаётся пространство для манёвра, торговые войны должны подтолкнуть Украину к переходу от сырьевого экспорта к высокотехнологичному.

Новый порядок

Как отмечает Владимир Сиденко, далеко идущая, необратимая деглобализация в форме возврата к существованию в закрытых "национальных квартирах" при наличии острых глобальных проблем человечества, таких как деградация окружающей среды, изменение климата, бедность, терроризм, международная преступность и т. п., была бы путём к глобальной катастрофе.

Вовлеченные в конфликт стороны не могут не осознавать подобных рисков. По мнению Андерса Аслунда, недавняя встреча Трампа с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером как раз и была признаком того, что Трамп понимает, что зашёл слишком далеко. В ходе переговоров стороны договорились о создании спецгруппы для наработки нового торгового соглашения, что пока скорее выглядит как временное перемирие.

Тарас Коваль из KPMG предполагает, что происходящие сегодня в мировой торговле можно назвать "эволюционным" переходом от глобальных многосторонних торговых отношений, установившихся в конце ХХ столетия, к двусторонним соглашениям. "То, что делает президент США, — эффективные переговоры, умно и шумно подготовленные парадом торговых объявлений, чтобы показать, что оружие США в боевой готовности, и США сильны как никогда, — уточняет Коваль. — Но это оставляет открытым вопрос о том, должны ли последующие переговоры быть двусторонними или многосторонними".

Как отмечает Коваль, в качестве многостороннего страхования от протекционизма ВТО более стабильна, предсказуема, эффективна и справедлива, чем возврат к двусторонним торговым соглашениям о преференциях. Однако целью Трампа вполне может быть именно переход на двусторонние переговоры о конкретных целевых торговых преференциях в пользу производителей США в ущерб другим.

Вполне вероятно, что ценой, которую транснациональным корпорациям придётся заплатить за сохранение открытых рынков, станет масштабная деофшоризация. "Новая модель глобализации, которая должна прийти на смену старой, будет предполагать решительное устранение существующих механизмов налоговой оптимизации, и ряд международных организаций (ОЭСР, международные финансовые организации, Группа 20) уже активно работают в этом направлении", — подчёркивает Владимир Сиденко. Ведь, по его мнению, схемы налоговой оптимизации как раз и являлись тем компонентом старой модели глобализации, который содействовал существенной дестабилизации международной валютно-финансовой системы и экономик многих стран, терявших в офшорах значительную часть своих доходов.