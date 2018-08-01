США планируют ввести новые пошлины на китайские товары, – СМИ

Власти США планируют ввести 25-процентные пошлины на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg.
Ранее президент США Дональд Трамп планировал ввести пошлины в 10% на расширенный список китайских товаров и услуг, однако в Белом доме сочли такие меры недостаточными.
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Отметим, в июле США установили пошлины 25% на общую сумму в 50 млрд долларов на импорт некоторых китайских товаров. Позже Китай ввел ответные меры, повысив пошлины на 659 американских товаров до 25%.