На счетах Госказначейства заканчиваются деньги

По состоянию на 1 августа остатки средств на Едином казначейском счете снизились до уровня января 2014 года и составили 1,99 млрд грн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Госказначейство.

За июль остатки на счетах сократившись на 7,4 млрд грн,.

Год назад на ЕКС средств было в 22 раза больше – 44,06 млрд грн.

Похожая ситуация наблюдалась в январе-2014, когда этот показатель составлял 1,73 млрд грн.

Согласно данным Национального банка, остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков в июле этого года уменьшились на 1,01 млрд грн и составили 45,35 млрд грн.

Напомним, в конце июля Государственная казначейская служба выделила Пенсионному фонду Украины ссуды для покрытия кассового разрыва по поступлениям единого социального взноса и финансированию выплат пенсий.