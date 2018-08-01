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Главная » Деньги » Проезд в Киеве не будет дорожать год

Проезд в Киеве не будет дорожать год

Проезд в Киеве не будет дорожать год
Виталий Кличко / Фото: УНИАН

Если доллар не "скакнет"

01.08.18 152
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Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что стоимость проезда в общественном транспорте столицы в ближайшие год-два повышаться не будет.

Об этом столичный градоначальник рассказал в эфире "Радио НВ".

По словам Кличко, несмотря на недавнее повышение стоимости проезда до 8 гривен за поездку, "транспортная отрасль остается не прибыльной".

"Мы не выходим даже с этой ценой на себестоимость проезда", - отметил он.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что жителям Киева стоит ожидать нового повышения стоимости проезда, Кличко ответил: "В ближайшее время нет".

"Год я могу со стопроцентной вероятностью гарантировать, я очень надеюсь, что не будет никаких катаклизмов - скачка цен и на электричество, и на бензин, и инфляционный курс, доллар не скакнет, от этого тоже очень во многом зависит жизнедеятельность города. Но уверен, что год-два поднятия цен не будет", - подчеркнул Кличко.

По словам столичного градоначальника, деньги, которые поступят в бюджет Киева вследствие подорожания проезда, пойдут "на повышение заработной платы работникам дорожной сферы. Почему? Потому что у нас сегодня не хватает 2400 человек-работников, среди них 500 вакансий в метрополитене. Только на прошлой неделе три машиниста уволились. Для того, чтобы подготовить машиниста, нам необходимо семь месяцев и восемь месяцев стажировки…", - заявил мэр Киева.

"Нам необходимо, чтобы транспорт был комфортным, современным и эффективно функционировал", - объяснил Кличко, уточнив, что зарплаты повысятся до 25-30%.

По его словам, проезд в Киеве все равно остается одним из самых дешевых по сравнению со странами Восточной Европы.

"К примеру, проезд в метро в Варшаве стоит 25 гривен, если перевести на гривны", - уточнил Кличко.

Напомним, Кличко сравнил тепловую проблему Киева с мусорной проблемой Львова.

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