Коммуналка, еда и транспорт составляют половину расходов европейцев

Около 50% расходов европейцев приходится на жилье (аренда и коммунальные платежи: всего около 25%), транспорт (13%) и еду (12%).

Эти данные приводит европейское статистическое агентство Евростат.

На праздничные выходы в ресторан и отдых в отелях уходят 9% затрат европейцев, столько же — на кино, выставки и другие культурные мероприятия.

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Ремонт, покупка одежды, здоровье, а также табак и алкоголь – это в среднем 4-5% расходов европейцев; связь — 3%, образование — чуть больше 1%.

Напомним, украинцы чаще других иностранцев покупают жилье в Польше.