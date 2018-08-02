Евросоюз сокращает зависимость от российского газа, - Юнкер

Евросоюз сократил зависимость от российского газа. Об этом глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, комментируя итоги переговоров с президентом США Дональдом Трампом в США, пишет люксембургский ресурс Paperjam.
"Зависимость от России сокращается", - сказал Юнкер.
По информации СМИ, "решение по сжиженному природному газу, по словам Юнкера, стало результатом саммита Европейский союз – Западные Балканы 17 мая в Софии".
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В декларации, принятой по итогам встречи в верхах, говорится, что приоритет при сотрудничестве ЕС с западно-балканскими странами в обеспечении энергобезопасности будет отдан "улучшению энергоэффективности и трансграничному объединению энергосистем, диверсификации источников и путей".
Говоря о переговорах с Трампом, Юнкер отметил, что "обсуждение было основано на цифрах, цифры важны".
Отметим, ранее Жан-Клод Юнкер призвал покончить с "травлей России".