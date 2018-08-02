Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Деньги » Евросоюз сокращает зависимость от российского газа, - Юнкер

Евросоюз сокращает зависимость от российского газа, - Юнкер

Евросоюз сокращает зависимость от российского газа, - Юнкер
Жан-Клод Юнкер / Фото из открытых источников

Решение по сжиженному природному газу стало результатом саммита Европейский союз – Западные Балканы

02.08.18 222
200

Евросоюз сократил зависимость от российского газа. Об этом глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, комментируя итоги переговоров с президентом США Дональдом Трампом в США, пишет люксембургский ресурс Paperjam.

"Зависимость от России сокращается", - сказал Юнкер.

По информации СМИ, "решение по сжиженному природному газу, по словам Юнкера, стало результатом саммита Европейский союз – Западные Балканы 17 мая в Софии".

В декларации, принятой по итогам встречи в верхах, говорится, что приоритет при сотрудничестве ЕС с западно-балканскими странами в обеспечении энергобезопасности будет отдан "улучшению энергоэффективности и трансграничному объединению энергосистем, диверсификации источников и путей".

Говоря о переговорах с Трампом, Юнкер отметил, что "обсуждение было основано на цифрах, цифры важны".

Отметим, ранее Жан-Клод Юнкер призвал покончить с "травлей России".

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
По России официально поедут плацкарты "не отвечающие требованиям пассажиров"Охранники колонии в России избили заключенных после проигрыша сборной Хорватии, - СМИТранзит российского газа через Украину увеличился на 20%
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 17171
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 13664
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 10578
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 18823
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12595
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 23265
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 12451
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 24488
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 9432
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 8606
  1. Предполагаемым убийцей "Сармата" оказался снайпер из "Торнадо" 22843 / 25130
  2. Жить не по средствам. Почему с 1 августа человечество оказалось в долгу у планеты 5048 / 5792
  3. Домашняя война. Почему бойцы АТО стреляют друг в друга 4176 / 5398
  4. США пообещали России "адские" санкции уже завтра 3181 / 3719
  5. Надя Дорофеева прогулялась в черных трусиках в Каннах 2665 / 18929
  6. Идёт война торговая. Чем закончится противостояние США, ЕС и Китая для Украины и мира 2331 / 2658
  7. По законам рынка. К чему приведут массовые увольнения военнослужащих 1457 / 3610
  8. Ударные амбиции. Сможет ли Усик наказать обидчика Кличко-младшего 1051 / 2711
  9. У гавайских берегов найден новый гибрид дельфинов двух видов 1013 / 1190
  10. СБУ завершила расследование дела "парламентских террористов", - СМИ 1009 / 1164
  1. Жить не по средствам. Почему с 1 августа человечество оказалось в долгу у планеты 28 / 5792
  2. Предполагаемым убийцей "Сармата" оказался снайпер из "Торнадо" 26 / 25130
  3. Домашняя война. Почему бойцы АТО стреляют друг в друга 25 / 5398
  4. В Украине запускают кампанию за здоровый образ жизни: советы будут рассылать e-mail-письмами 12 / 886
  5. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 10 / 8606
  6. Белое солнце пустыни. Кем на самом деле является красноармеец Сухов 8 / 55537
  7. В Кельне откопали старейшую библиотеку Германии 5 / 1025
  8. Родители не обязаны покупать к 1 сентября школьную форму, - Гриневич 5 / 841
  9. Идёт война торговая. Чем закончится противостояние США, ЕС и Китая для Украины и мира 4 / 2658
  10. МИД вручил ноту венгерскому дипломату из-за заявления Орбана об Украине 4 / 912
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.