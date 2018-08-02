Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины (Госэнергоэффективности).

Это вдвое больше, чем в I квартале этого года.

В общем, по состоянию на конец первого полугодия этого года уже 4660 частных домохозяйств установили солнечные панели общей мощностью почти 90 МВт. Инвестиции составили около 88 млн евро.

По словам главы Госэнергоэффективности Сергея Савчука, такая активность наблюдается из-за того, что в июне 2015 был введен "эффективный стимул". В частности, "зеленый" тариф для частных СЭС (солнечных электростанций) мощностью до 30 кВт привязан к курсу евро.

Также, высокий спрос домохозяйств на солнечные панели стимулирует бизнес к установлению отечественных производственных мощностей в этой сфере. К примеру, в марте этого года в г. Энергодар (Запорожская область) заработал украинский завод, который успешно производит солнечные панели для населения и бизнеса.

Лидерами по количеству установленных частных СЭС стали Киевская, Днепропетровская и Тернопольская области.

Напомним, Фокус рассказал четыре истории об интересе украинцев к эффективной энергетике.