Во втором квартале 2018 года 1107 украинских семей перешли на электроэнергию из энергии солнца.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины (Госэнергоэффективности).
Это вдвое больше, чем в I квартале этого года.
В общем, по состоянию на конец первого полугодия этого года уже 4660 частных домохозяйств установили солнечные панели общей мощностью почти 90 МВт. Инвестиции составили около 88 млн евро.
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По словам главы Госэнергоэффективности Сергея Савчука, такая активность наблюдается из-за того, что в июне 2015 был введен "эффективный стимул". В частности, "зеленый" тариф для частных СЭС (солнечных электростанций) мощностью до 30 кВт привязан к курсу евро.
Также, высокий спрос домохозяйств на солнечные панели стимулирует бизнес к установлению отечественных производственных мощностей в этой сфере. К примеру, в марте этого года в г. Энергодар (Запорожская область) заработал украинский завод, который успешно производит солнечные панели для населения и бизнеса.
Лидерами по количеству установленных частных СЭС стали Киевская, Днепропетровская и Тернопольская области.
Напомним, Фокус рассказал четыре истории об интересе украинцев к эффективной энергетике.