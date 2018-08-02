Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Деньги » При реконструкции резиденции Путина украли 1,5 млрд рублей, - СМИ

При реконструкции резиденции Путина украли 1,5 млрд рублей, - СМИ

При реконструкции резиденции Путина украли 1,5 млрд рублей, - СМИ

Дельцы заработали на кондиционерах, кровле и особых условиях работы 

02.08.18 74
100

В деле о хищениях при реконструкции резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарево появились новые обстоятельства.

Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в растрате главе службы инженерно-технического обеспечения (СИТО) ФСО России Игорю Васильеву. По версии следствия, высокопоставленные сотрудники ФСО и владельцы группы компаний «Балтстрой» заработали свыше миллиарда рублей на кондиционерах, кровле и особых условиях работы на объекте «Огарево-53».

По информации издания, в деле фигурирует преступная группа, лидером которой называется совладелец ГК «Балтстрой» Дмитрий Михальченко. Его сообщниками были второй совладелец Дмитрий Сергеев и глава госпредприятия при ФСО Андрей Каминов. Все они арестованы. По мнению СКР, Михальченко привлек к растрате бюджетных средств также главу СИТО ФСО Игоря Васильева, одного из его подчиненных, а также топ-менеджеров других структур, подведомственных «Балтстрою». 

По версии следствия, при реконструкции резиденции Путина «Балтстрой» завысил цены на установленные там системы кондиционирования и «втридорога» сделал кровлю. Также группировка организовала масштабные проволочки: всех строителей обязали получать допуски на присутствие на секретном объекте и каждый раз проходить полный досмотр. Кроме того, очень долго проверялась вся въезжающая на территорию техника. 

Из-за задержек строительство постоянно велось в нерабочее время, и «Балтстрой» поставил перед ФСО вопрос о том, что проводить работы по стандартным коэффициентам оплаты невозможно. Спецслужба согласовала этот вопрос с Минстроем и ввела повышенные коэффициенты, благодаря которым «Балтстрой» незаконно получил свыше 1,2 миллиарда рублей. Общая же сумма ущерба составила 1,5 млрд рублей.

Напомним, Путин разрешил Сечину не возвращать валюту.

 

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
В США хотят ввести "сокрушительные" санкции против РоссииЕвросоюз сокращает зависимость от российского газа, - ЮнкерПо России официально поедут плацкарты "не отвечающие требованиям пассажиров"
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 17265
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 13726
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 10629
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 18916
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12611
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 23412
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 12515
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 24550
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 9469
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 8707
  1. Предполагаемым убийцей "Сармата" оказался снайпер из "Торнадо" 23332 / 25214
  2. Жить не по средствам. Почему с 1 августа человечество оказалось в долгу у планеты 5387 / 5894
  3. Домашняя война. Почему бойцы АТО стреляют друг в друга 5043 / 5592
  4. США пообещали России "адские" санкции уже завтра 3373 / 3777
  5. Надя Дорофеева прогулялась в черных трусиках в Каннах 2995 / 19038
  6. По законам рынка. К чему приведут массовые увольнения военнослужащих 2566 / 4608
  7. Идёт война торговая. Чем закончится противостояние США, ЕС и Китая для Украины и мира 2458 / 2700
  8. Астрономы засняли столкновение Луны с метеоритами 1330 / 1769
  9. На одесском пляже мужчину смыло с пирса волной 1303 / 1552
  10. Ударные амбиции. Сможет ли Усик наказать обидчика Кличко-младшего 1182 / 2736
  1. Предполагаемым убийцей "Сармата" оказался снайпер из "Торнадо" 29 / 25214
  2. Жить не по средствам. Почему с 1 августа человечество оказалось в долгу у планеты 29 / 5894
  3. Домашняя война. Почему бойцы АТО стреляют друг в друга 28 / 5592
  4. В Украине запускают кампанию за здоровый образ жизни: советы будут рассылать e-mail-письмами 13 / 897
  5. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 12 / 8707
  6. Белое солнце пустыни. Кем на самом деле является красноармеец Сухов 11 / 55595
  7. По законам рынка. К чему приведут массовые увольнения военнослужащих 9 / 4608
  8. Заявления Филарета о возврате лавр "абсурдны и нелепы", - УПЦ МП 8 / 1773
  9. МИД вручил ноту венгерскому дипломату из-за заявления Орбана об Украине 6 / 955
  10. Родители не обязаны покупать к 1 сентября школьную форму, - Гриневич 5 / 862
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.