При реконструкции резиденции Путина украли 1,5 млрд рублей, - СМИ

В деле о хищениях при реконструкции резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарево появились новые обстоятельства.

Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в растрате главе службы инженерно-технического обеспечения (СИТО) ФСО России Игорю Васильеву. По версии следствия, высокопоставленные сотрудники ФСО и владельцы группы компаний «Балтстрой» заработали свыше миллиарда рублей на кондиционерах, кровле и особых условиях работы на объекте «Огарево-53».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бронзовый Путин стоит в гараже мясокомбината

По информации издания, в деле фигурирует преступная группа, лидером которой называется совладелец ГК «Балтстрой» Дмитрий Михальченко. Его сообщниками были второй совладелец Дмитрий Сергеев и глава госпредприятия при ФСО Андрей Каминов. Все они арестованы. По мнению СКР, Михальченко привлек к растрате бюджетных средств также главу СИТО ФСО Игоря Васильева, одного из его подчиненных, а также топ-менеджеров других структур, подведомственных «Балтстрою».

По версии следствия, при реконструкции резиденции Путина «Балтстрой» завысил цены на установленные там системы кондиционирования и «втридорога» сделал кровлю. Также группировка организовала масштабные проволочки: всех строителей обязали получать допуски на присутствие на секретном объекте и каждый раз проходить полный досмотр. Кроме того, очень долго проверялась вся въезжающая на территорию техника.

Из-за задержек строительство постоянно велось в нерабочее время, и «Балтстрой» поставил перед ФСО вопрос о том, что проводить работы по стандартным коэффициентам оплаты невозможно. Спецслужба согласовала этот вопрос с Минстроем и ввела повышенные коэффициенты, благодаря которым «Балтстрой» незаконно получил свыше 1,2 миллиарда рублей. Общая же сумма ущерба составила 1,5 млрд рублей.

Напомним, Путин разрешил Сечину не возвращать валюту.