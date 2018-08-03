Украина установила рекорд по экспорту яблок

Украина в сезоне 2017/18 экспортировала рекордный объем яблок за последние 5 лет, сообщает Agravery.



Аналитики EastFruit утверждают, что по сравнению с предыдущим сезоном объем поставок на внешний рынок вырос в 3,2 раза.



По данным Госстата, в нынешнем сезоне украинские производители яблок отгрузили на внешний рынок 40,9 тысяч тонн фруктов, или в 3,2 раза больше, чем в прошлый сезон. Для сравнения, в сезоне 2016/17 экспорт яблок составил всего 12,8 тысяч тонн.

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Почти половина рекордного объема (20,2 тысяч тонн) было отгружено на рынок Беларуси. Эта страна за год увеличила закупки украинских яблок сразу в 2,1 раза.



Второе место заняла Молдова с долей в 19,5%. По официальным данным, молдавские компании в сезоне 2017/18 импортировали около 8 тысяч тонн яблок из Украины.



В ТОП-3 также вошла и Австрия, которая импортировала 6,6 тысяч тонн фруктов. Эта страна закупала яблоки исключительно в качестве сырья для дальнейшего производства яблочного концентрата.



Далее в рейтинге идут Венгрия (1,7 тысяч тонн) и Швеция (1,2 тысяч тонн) с долями 4% и 3% соответственно.

Отметим, в первом квартале 2018 года экспорт товаров из Украины в ЕС по сравнению с первым кварталом 2017 года, вырос на 26,5% и составил $4,058 миллиарда.