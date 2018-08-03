Из-за санкций в Крыму перестала работать последняя западная сеть отелей

Американская компания Best Western Hotels & Resorts, последняя западная сеть отелей в Крыму, ушла из оккупированного полуострова в результате действий санкций.

Об этом сообщает Reuters.

"The Best Western Sevastopol Hotel", здание советской эпохи на пристани в порту Севастополя, была одной из немногих признаков присутствия международного бизнеса, что осталась после аннексии 2014 года. Другие крупные бренды, среди которых McDonald's Corp и Radisson Hotels, уже ушли из Крыма", - говорится в сообщении.

Отель продолжает работать, однако уже не под брендом Best Western hotel, на сайтах бронирования жилья он подписан как Sevastopol Hotel and Spa.

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Санкции предусматривают запрет на инвестиции в Крым, запрет бизнес-операций с фигурантами черных списков и запрет западным компаниям проводить средства через крымские банки.

Гендиректор компании Best Western Hotels & Resorts, чей офис расположен в Финиксе, Аризона, отказался комментировать ситуацию. Компания не управляет отелями сети самостоятельно, а имеет франчайзинговую систему, по которой владельцы или операторы гостиниц платят за использование бренда, маркетинг и службу поддержки.

Напомним, в оккупированном Симферополе крымский татарин совершил самоподжог.