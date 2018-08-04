В Ирпене инвесторы жилых комплексов микрорайона Благодатный устроили митинг и заблокировали въезд в город.

Об этом написал один из участников акции в своем Facebook.

На дороге остановились несколько сотен автомобилей, в акции приняли участие более 200 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине выросли темпы строительства

"Инвесторы требовали от застройщиков выполнения обязательств по договорам, заявляли о необходимости привлечения виновных в срыве процесса строительства к ответственности, а также обратились к городским властям, со стороны которых раздавались обещания о помощи инвесторам в сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более тысячи человек до сих пор не могут получить свое жилье, поскольку стройка заморожена уже в течение 18 месяцев.

Известно, что к протестующим вышла исполняющий обязанности городского головы Анастасия Попсуй. Она пообещала поддержку и содействие в защите законных прав инвесторов.

На митинге присутствовало более 200 человек, в частности, представители общественной организации, представляющей интересы всех обманутых инвесторов микрорайона "Благодатный", в который входят ЖК "Княжий Двор", ЖК "Панорамный", ЖК "Панорамный 2", ЖК "Фреш Сити" ЖК "Шервуд Парк 1", ЖК "Шервуд Парк 2" и ЖК "Южный".

Напомним, Укргазбанк уличил застройщиков в незаконном использовании его имущества.