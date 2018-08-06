В Украине могут ввести налог на криптовалюту

Предусмотренное законопроектом налогообложение пока задумывается как временная мера с 2019 по 2025 год

Законопроект, которым предлагается легализировать криптовалюты в Украине, будет предусматривать налогообложение обналичивания и покупки товаров и услуг с помощью криптовалют.

Как сообщает Liga.net, автором законопроекта является народный депутат Алексей Мушак. По его словам, документ будет подан на рассмотрение парламента уже в сентябре.

Налог будет взиматься только в случае вывода средств в фиатные деньги или при покупке товаров и услуг. Он составит 5% от разницы между ценой продажи токена и задокументированной ценой его покупки (или стоимостью майнинга). Физические лица будут платить еще и военный сбор в размере 1,5%.

Операции между различными криптовалютами облагать налогом не будут.

Предусмотренное законопроектом налогообложение пока задумывается как временная мера с 2019 по 2025 год.

Напомним, McDonald’s обзавелся собственной криптовалютой.