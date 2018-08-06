"Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка вошел в число самых опасных предприятий для окружающей среды по всему миру

Компания Косюка стала единственным из украинских предприятий, которые вошли в "антирейтинг"

Крупнейший в Украине производитель мяса птицы, мясных полуфабрикатов и колбасных изделий, Мироновский хлебопродукт (МХП), который выпускает свою продукцию на рынок Украины под торговыми марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский" вошёл в рейтинг самых опасных для человека и окружающей среды глобальных компаний, работающих в сфере производства продуктов питания.

Об этом свидетельствуют результаты исследования международной инициативы FAIRR, основанной фондом Джереми Коллера. FAIRR – это сеть инвесторов, призванная повышать осведомленность бизнеса о существенных рисках, связанных с интенсивным животноводством для улучшения процесса принятия инвестиционных решений и активного управления.

Как свидетельствуют результаты исследования, деятельность МХП несёт такие риски, как возможность присутствия опасных для здоровья антибиотиков в готовой продукции и высокий уровень выброса парниковых газов, которые вызывают изменения климата.

По данным общественного антикоррупционного проекта Bihus.info, один из кредиторов МХП – Европейский банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), начал расследование в отношении этого производителя.

Жители нескольких расположенных рядом с птицефермами компании сёл обратились с жалобами на складирование куриного помета поблизости от жилых домов и разрушении домов селян, из-за интенсивного движения грузовиков.

Представители общин надеются, что ЕБРР, как высоко ценящее свою репутацию финучреждение, поможет повлиять на МХП и устранить допущенные компанией Косюка нарушения украинского законодательства. В самом МХП утверждают, что ведут свою деятельность в рамках закона и решение о строительстве новых объектов выносят на общественные слушания.

Напомним, в 2017 г Юрий Косюк оказался главным реципиентом выделенных государством на поддержку аграриев дотаций.