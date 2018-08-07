Количество вирусов, ворующих деньги через мобильные приложения, растет, - исследование

Наиболее уязвимы для троянов мобильные устройства с операционной системой Android

Во втором квартале текущего года число вирусов для банковских приложений мобильных устройств выросло в 3,2 раза по сравнению с первым кварталом.

Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на исследование «Лаборатории Касперского».

Специалисты отмечают, что такие трояны скачиваются на телефон, подменяют собой легальное приложение банка, такси или соцсети, получают логин и пароль, дающий доступ к мобильному банку и воруют деньги. Кроме того, они могут грабить посредством СМС-сервисов.

Наиболее уязвимы для троянов мобильные устройства с операционной системой Android, приводит издание мнение руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Валерия Баулина.

По словам экспертов, опрошенных изданием, зачастую банки мотивируют клиентов пользоваться мобильными приложениями, порой не обладающими необходимой безопасностью. При этом в случае успешного взлома банковского приложения трояном ответственность формально лежит на пользователе. При хищении средств клиента после заражения трояном взыскать похищенное с банка крайне сложно, добавляют юристы.

Специалисты советуют защищаться от вирусов самостоятельно: использовать последние версии операционных систем, вовремя обновлять приложения, устанавливать приложения только из официальных маркетов и устанавливать стойкие пароли на аккаунты, приложения и на само устройство.

Напомним, в Google Play обнаружили десятки антивирусов-подделок.