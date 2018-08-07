Российский олигарх Усманов продал все свои акции в лондонском Арсенале

Российский миллиардер Алишер Усманов продал 30-процентный пакет акций английского футбольного клуба "Арсенал".
Об этом сообщает The Financial Times.
Усманов уступил свою долю американскому бизнесмену, владельцу контрольного пакета акций "Арсенала" Стэну Кронке за 550 миллионов фунтов стерлингов (713 миллионов долларов), сообщила принадлежащая Кронке инвестиционная компания KSE UK.
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Усманов, чье состояние Forbes оценивает в $12,5 млрд, занимает 10-е место в списке богатейших предпринимателей России.
Он наращивал пакет в "Арсенале" в течение 10 лет. В 2007 году он приобрел первые 14,5% клуба у бывшего вице-президента "Арсенала" Дэвида Дейна.
Эксперты оценивают стоимость "Арсенала" в $2,3 млрд.
Напомним, президента ФИФА подозревают в связях с Алишером Усмановым.