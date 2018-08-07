Рабинович проиграл Левочкиной полмиллиона евро

Суд большой инстанции Ниццы (Франция) удовлетворил иск компаний Юлии Левочкиной против народного депутата Вадима Рабиновича. В общей сложности судебные и прочие издержки превышают €500 тыс.

Об этом говорится в решении суда, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно документу, Рабинович не имел полномочий действовать от имени государства Украина и получать разрешение на временную судебную ипотеку на собственность компаний на территории Франции.

Таким образом, суд указал, что он безосновательного присвоил себе право обращаться в иностранный суд от имени Украины и отменил разрешения на временную регистрацию судебной ипотеки.

По решению суда, Рабинович как проигравшая сторона обязан уплатить народному депутату Юлии Левочкиной и двум компаниям €9 тыс. - по €3 тыс. каждой. Кроме того, он потеряет около €400 тыс., уже уплаченных им за регистрацию безосновательной судебной ипотеки, и дополнительно оплатит все расходы по снятию этой ипотеки.

"Мы будем требовать от Рабиновича во французском суде компенсации причиненного вреда деловой репутации наших клиентов и понесенных убытков. Допускаю дальнейшее преследование Рабиновича за злонамеренное использование французского правосудия", - заявил адвокат, представлявший интересы Левочкиной и ее компаний Дэн Шефет.

По его словам, во Франции отмена разрешения на временную регистрацию судебной ипотеки очень дорогая и суд возложил эти затраты на Рабиновича.

"С учетом того, что он уже потерял около €400 тыс. уплаченной им пошлины за регистрацию этой безосновательной судебной ипотеки, общие потери господина Рабиновича в результате данного судебного процесса превысят €500 тыс.", - подчеркнул Шефет.

Напомним, согласно декларации Вадима Рабиновича за 2017 год, его доход составил 213 тыс. грн.