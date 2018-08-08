Украинские заробитчане стали слать домой на 30% больше денег

В январе-мае 2018 года частные переводы из-за границы превысили $4,5 млрд. Это на 30% больше, чем в прошлом году.

Такую статистику привел глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в Facebook.

"Объемы частных денежных переводов выросли и в Украине — до 8,4% ВВП в 2017 году (по новой методологии НБУ) и продолжают стремительно расти и в этом году (в январе-мае они на 30% превысили прошлогодний показатель и достигли $4,5 млрд)", — написал он.

По его словам, согласно инфляционному отчету НБУ за январь текущего года, доля мигрантов среди населения возрастом от 15 до 70 лет в Украине оценивалась в 8%, а уровень безработицы в первом квартале составил 10%.

Глава Совета НБУ отметил, что трудовая миграция оказывает на экономику страны, как положительные последствия, так и негативные.

Среди положительных Данилишин указал снижение безработицы и неполной занятости, сокращение масштабов бедности, повышения доходов и благосостояния украинцев.

К отрицательным глава совета НБУ отнес снижение уровня трудоспособного населения, образованной молодежи и квалифицированных специалистов, а также увеличение давления на государственные финансы.

Данилишин отметил, что Украина повторяет путь других восточноевропейских государств, которые в свое время тоже подвергались масштабной миграции своих граждан.

Напомним, за первые три месяца 2018 года иммигранты, которые трудятся в Польше, выслали домой 3,4 млрд злотых (более $920 млн).