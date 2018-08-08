В России рубль рухнул до полуторалетнего минимума

Впервые с начала апреля в России курс доллара превысил уровень 65 рублей.
Сегодня, 8 августа, он поднялся до 65,047 рублей, сообщает Коммерсант.
До полуторалетнего максимума, установленного в апреле 2016 года, курс доллара не дотянул всего 1 копейку.
При этом к 17:20 он немного стабилизировался, опустившись до 64,72 рублей.
Курс евро в ходе торгов к 17:20 достиг уровня 75 рублей, что на 1,4 рубля выше закрытия предыдущего дня.
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Напомним, украинская гривна в июле девальвировала на 2,2%, подешевев на 65 копеек.