В России рубль рухнул до полуторалетнего минимума

Впервые с апреля доллар вырос в цене до 65 рублей

Впервые с начала апреля в России курс доллара превысил уровень 65 рублей.

Сегодня, 8 августа, он поднялся до 65,047 рублей, сообщает Коммерсант.

До полуторалетнего максимума, установленного в апреле 2016 года, курс доллара не дотянул всего 1 копейку.

При этом к 17:20 он немного стабилизировался, опустившись до 64,72 рублей.

Курс евро в ходе торгов к 17:20 достиг уровня 75 рублей, что на 1,4 рубля выше закрытия предыдущего дня.

Напомним, украинская гривна в июле девальвировала на 2,2%, подешевев на 65 копеек.