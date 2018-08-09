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Главная » Деньги » На ремонт железнодорожных путей в этом году потратят почти 3 млрд грн

На ремонт железнодорожных путей в этом году потратят почти 3 млрд грн

На ремонт железнодорожных путей в этом году потратят почти 3 млрд грн
Фото: ГК Шелковый путь

Есть и отставание от графика ремонта

09.08.18 36
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В 2018 году ПАО "Укрзализныця" использует для осуществления ремонтно-путевых работ более чем 2,933 млрд грн. Это на 15% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает ЦТС.

К этой сумме стоит прибавить почти 2,009 млрд грн, предусмотренные на плановые ремонты основных средств. Реализация работ, на которые предусмотрены эти средства, позволит гарантировать надежность колеи на важнейших направлениях на ближайшие 15-20 лет, говорят в УЗ. Основное внимание уделяется международным транспортным коридорам и участкам пути, по которым следуют скоростные пассажирские поезда.

Всего до конца года путевые бригады должны реконструировать 307,5 км пути; выполнить капитальный ремонт на 237,8 км; средний ремонт - на 870,1 км, комплексно-оздоровительный ремонт - на 520 км. Также необходимо осуществить средний ремонт 790 комплектов стрелочных переводов, 340 заменить на новые, 187 - на старогодные.

Из запланированного объема работ на первые 7 месяцев выполнено: реконструкция пути - на 74%; капремонт пути - 120%; средний ремонт пути - 104%; комплексно-оздоровительный ремонт пути - 104,8%. Отставание от графика реконструкции путей в "Укрзализныце" объясняют проблемами с поставкой комплектующих.

Напомним, Укрзализныця наняла SMM-менеджера за 740 тыс. грн.

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